Вышел финальный трейлер фильма «Аватар: Путь воды»

Создатели второй части «Аватара» представили финальный трейлер фильма «Аватар: Путь воды», картина выйдет в мировой прокат 16 декабря.

По сюжету фильма «Аватар: Путь воды», Джейк Салли должен защитить свою новообретенную семью и планету Пандора от знакомой угрозы.

В первой половине нового трейлера показали мирную жизнь народа На'ви на Пандоре и семейство Джейка Салли. Во вторую вошли подготовка к войне с людьми и боевые сцены.

Режиссером второй части, как и первого фильма, выступил Джеймс Кэмерон. Главные роли сыграли Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер и Кейт Уинслет.