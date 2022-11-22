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Вышел финальный трейлер фильма «Аватар: Путь воды»

Источник:
Sibnet.ru
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Создатели второй части «Аватара» представили финальный трейлер фильма «Аватар: Путь воды», картина выйдет в мировой прокат 16 декабря.

По сюжету фильма «Аватар: Путь воды», Джейк Салли должен защитить свою новообретенную семью и планету Пандора от знакомой угрозы.

В первой половине нового трейлера показали мирную жизнь народа На'ви на Пандоре и семейство Джейка Салли. Во вторую вошли подготовка к войне с людьми и боевые сцены.

Режиссером второй части, как и первого фильма, выступил Джеймс Кэмерон. Главные роли сыграли Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер и Кейт Уинслет.

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