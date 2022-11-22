Морозы придут в Новосибирск

Морозы до 21 градуса днем придут в Новосибирск в среду, такая погода останется в городе и на следующей неделе, сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

В среду, 23 ноября, в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. На дорогах будет гололедица. Температура ночью составит 19-21 градус мороза, а днем будет 18-20 градусов мороза с понижением температуры.

В четверг, 24 ноября, по прогнозам синоптиков, ночью температура воздуха опуститься до 24-26 градусов, в пригороде до 30 градусов мороза. Днем ожидается 18-20 градусов мороза.

В пятницу, 25 ноября, будет также ясно и морозно. Ночью до 22-24 градусов, а днем — до 17-19 градусов мороза. Холода задержатся в Новосибирске на выходные. Морозно будет и в начале следующей недели.