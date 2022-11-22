НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Морозы придут в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
106 0
Фото: © Sibnet.ru

Морозы до 21 градуса днем придут в Новосибирск в среду, такая погода останется в городе и на следующей неделе, сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

В среду, 23 ноября, в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. На дорогах будет гололедица. Температура ночью составит 19-21 градус мороза, а днем будет 18-20 градусов мороза с понижением температуры.

В четверг, 24 ноября, по прогнозам синоптиков, ночью температура воздуха опуститься до 24-26 градусов, в пригороде до 30 градусов мороза. Днем ожидается 18-20 градусов мороза.

В пятницу, 25 ноября, будет также ясно и морозно. Ночью до 22-24 градусов, а днем — до 17-19 градусов мороза. Холода задержатся в Новосибирске на выходные. Морозно будет и в начале следующей недели.

Еще по теме
Ключевской вулкан на Камчатке стал выбрасывать «бомбы»
Морозы до 30 градусов придут в Сибирь
Опасное похолодание придет в Новосибирск и Омск
Непогода придет в Новосибирск и на Алтай
смотреть все
Жизнь #Гео #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Два участника остались в команде Малафеева на шоу «Звезды в Африке 3»
Российская армия стала применять в ходе СВО аналог HIMARS
ЧМ по футболу в Катаре: где смотреть
Россия полностью избавится от доллара
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
43
Украинские военные расстреляли российских военнопленных
34
Украинские силовики расстреляли в Херсоне пророссийских активистов
32
Евросоюз заморозил российские активы на 68 миллиардов евро
29
Польша отказалась допустить Лаврова на заседание ОБСЕ
28
Гаагский суд вынес приговор по делу MH17