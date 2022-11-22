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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Госдума обратилась к миру по поводу расстрела российских пленных

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Госдума единогласно приняла обращения к парламентам стран мира «в связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных», сообщает пресс-служба Думы.

«Депутаты <…> с негодованием восприняли сообщение об очередном кровавом преступлении киевского режима — расстреле российских военнослужащих, оказавшихся в плену. Хладнокровные убийцы, открывшие огонь по безоружным лежащим военнопленным, были настолько уверены в своей безнаказанности, что провели видеофиксацию своих преступных действий», — сказано в документе.

Парламентарии выразили уверенность в том, что «кадры садистской расправы» вновь подтвердили «нацистскую сущность киевской власти, в течение длительного времени поощряющей убийства, пытки, издевательства».

«Депутаты Государственной Думы призывают парламенты государств мира однозначно осудить преступления киевского режима, содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного убийства, а также их покровителей», — подчеркивается в обращении.

Видео с казнью лежащих на земле безоружных пленных накануне появилось в интернете в пятницу, 18 ноября. Минобороны России заявило, что украинские военные намеренно убили 10 российских военнослужащих, попавших в плен

Тема: Военная операция на Украине
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