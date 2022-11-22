Власти Запорожья заявили о готовности к наступлению ВСУ

Российские силы в Запорожской области готовы отразить наступление украинских войск, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«Возведена надежная линия обороны. Боевой дух и возможности дать отпор противнику у нашей армии есть. Никто даже мысли не допускает уступать», — сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, группировка российских войск в Запорожской области постоянно усиливается.
Ситуация на линии фронта в регионе остается тревожной: там ожидают наступления украинских войск. На Запорожское направление перегруппируется множество украинских соединений.
Как ранее сообщали власти региона, ожидается, что Энергодар с Запорожской АЭС, Мелитополь и Бердянск могут стать двумя основными направлениями возможного наступления противника.
Nik3316он слишком много знает, его хозяева сами "сакральной жертвой" сделают...
AlhazredЭто не важно сколько он не у дел. Главное, что в своем возрасте вполне адекватен в отличии от именинника)))
scrubs2009О чем все думают? Сейчас оборонку держим потому что всё производство на рельсы поставили, набираем обороты,...
DisobedientКак твои опекуны из правительства тебя в охапку схватят и побегут, так все и закончиться. Всем надоел...