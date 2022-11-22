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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Власти Запорожья заявили о готовности к наступлению ВСУ

Источник:
РИА Новости
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Российские силы в Запорожской области готовы отразить наступление украинских войск, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Возведена надежная линия обороны. Боевой дух и возможности дать отпор противнику у нашей армии есть. Никто даже мысли не допускает уступать», — сказал РИА Новости Рогов.

По его словам, группировка российских войск в Запорожской области постоянно усиливается.

Ситуация на линии фронта в регионе остается тревожной: там ожидают наступления украинских войск. На Запорожское направление перегруппируется множество украинских соединений.

Как ранее сообщали власти региона, ожидается, что Энергодар с Запорожской АЭС, Мелитополь и Бердянск могут стать двумя основными направлениями возможного наступления противника.

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Оборона #Военная политика #Конфликты
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Топ комментариев

Nik3316

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Alhazred

Это не важно сколько он не у дел. Главное, что в своем возрасте вполне адекватен в отличии от именинника)))

scrubs2009

О чем все думают? Сейчас оборонку держим потому что всё производство на рельсы поставили, набираем обороты,...

Disobedient

Как твои опекуны из правительства тебя в охапку схватят и побегут, так все и закончиться. Всем надоел...