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Не только эмодзи: зачем нужна подписка Telegram Premium

Источник:
Sibnet.ru
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Логотип подписки Telegram Premium
Фото: © Telegram
Премиум-подписка Telegram появилась менее полугода назад. У большинства она ассоциируется с платными эмодзи и стикерами, однако помимо инструментов украшения аккаунта за 299 рублей в месяц можно получить и некоторые полезные функции.

Пользователям Telegram Premium доступны расширенные возможности сетевого хранилища мессенджера, ускоренная загрузка медиа и удвоенные лимиты на папки, подписки, закрепленные чаты и аккаунты. А еще они не видят рекламы в каналах.

Расшифровка аудиосообщений

Отношение к голосовым сообщениям разное, но функция распознавания речи пригодится в любом случае. Она подойдет и ненавистникам такого метода общения, и поклонникам, если, например, нет возможности его прослушать или не хочется прерывать музыку в плеере.

Telegram распознает речь в сообщении и предоставляет в виде текста. Это относится и к видеосообщениям — они расшифровываются аналогично аудио, а текст можно прочитать при нажатии на соответствующую пиктограмму у «кружочка».

Увеличенный объем хранилища

Обладатели Premium получают неограниченный объем сетевого хранилища Telegram и могут загружать файлы объемом до 4 Гб. Документы и медиа такого объема можно отправлять не только себе в избранное, но и прикреплять к сообщениям.

Скачивание фото, видео и музыки у подписчиков происходит намного быстрее, так как мессенджер не ограничивает им скорость загрузки.

Лимиты на чаты и сообщения

Самые общительные обладатели премиум смогут использовать в подписи к медиафайлам 2048 знаков, а не 1024, закрепить 10 чатов и иметь 10 папок вместо пяти. Эти опции будут полезны для владельцев сообществ и менеджеров каналов.

Вместительность папок Telegram увеличена вдвое: в одном каталоге можно хранить 200 чатов или 1000 каналов. Описание аккаунта становится больше — 140 знаков вместо 70, в статус можно поставить эмодзи, а на аватарку короткий видеоролик.

Одной из интересных возможностей стало автоматическое отключение оповещений — можно выключить уведомления от пользователей, чатов, групп и каналов, отсутствующих в списке контактов. Это может быть полезно для публичных личностей и администраторов пабликов.

Управление чатами позволяет открывать по умолчанию в Telegram не весь список переписок, а выбранную папку. Например, установить личные диалоги в качестве базового окна мессенджера или каталог со свежими новостями.

Внешний вид аккаунта и стикеры

Помимо видеоаватара и расширенного описания аккаунта, обладатели подписки получают звездочку у своего имени, свидетельствующую о ее приобретении.

Звездочка будет видна другим пользователям Telegram в списке чатов и переписках. Отметку Premium можно заменить любым эмодзи из галереи и использовать, например, как статус.

Любителей эмодзи ждет большая регулярно обновляемая галерея анимированных стикеров. Их можно отправить любому пользователю, но забрать их себе в коллекцию сможет только обладатель Telegram Premium.

Нужна ли подписка Telegram Premium

Подписка будет удобна прежде всего тем, кто прочно связал свою жизнь с Telegram, использует его как основное место общения, просмотра и хранения контента, работы или просто хочет выделиться в сообществе.

В целом же она не содержит ничего, без чего нельзя обойтись. Реклама в Telegram ненавязчива и не отвлекает, поэтому необязательно ее отключать платно. Видеоаватарки, эмодзи и статусы могут быть не нужны пользователю, а о лимитах на чаты, сообщения и объем загружаемых файлов некоторые и не догадываются.

Сам Павел Дуров позиционировал подписку как способ поддержать Telegram. Премиум расширяет базовый функционал, но не становится критичным для пользователей мессенджера. Подключить Telegram Premium можно в настройках аккаунта, нажав на соответствующую кнопку.

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