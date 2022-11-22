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Цена салата оливье снизилась впервые за несколько лет

Источник:
«Известия»
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Фото: Бесплатный фотобанк / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Стоимость одного из главных атрибутов новогоднего стола — салата оливье — впервые за несколько лет не только не выросла, но и снизилась, подсчитали эксперты «Руспродсоюза».

Четыре порции оливье незначительно подешевели — на 0,4% (или 1,6 рубля), до 375 рублей, приводят «Известия» подсчеты экспертов.

В «Руспродсоюзе» использовали рецепт из 500 граммов картофеля, 200 граммов моркови, четырех куриных яиц, 300 граммов вареной колбасы, 200 граммов майонеза, 100 граммов репчатого лука, 380 граммов зеленого горошка и 400 граммов соленых огурцов.

Часть ингредиентов за год значительно упала в цене. Картофель подешевел на 33%, до 30 рублей за 1 килограмм, морковь — на 28%, до 33 рублей за килограмм, огурцы — на 21%, до 100,9 рубля за килограмм, лук — на 8%, до 29,3 рубля за килограмм, десяток яиц — почти на 2%, до 78,2 рубля.

Но часть составляющих салата все же подорожала: майонез прибавил в цене 16%, до 280,2 рубля за килограмм, вареная колбаса — 9%, до 478,5 рубля за килограмм. Стоимость консервированного горошка осталась прежней — 80 рублей за банку.

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Экономика #Продукты #Деньги
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