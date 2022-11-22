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Финальный сезон сериала «Жуки» покажут на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Комедийный сериал «Жуки» про молодых людей, проходящих альтернативную военную службу в деревне, вернется на телеэкраны с финальным сезоном 5 декабря, сообщила пресс-служба ТНТ.

Второй сезон проекта завершился тем, как жители деревни загоняют пытавшегося украсть приложение инвестора (Игорь Верник) на край обрыва, а тот прыгает оттуда вниз.

События третьего сезона начнут разворачиваться спустя неделю. Никита (Вячеслав Чепурченко), Денис (Павел Комаров) и Артемий (Вадим Дубровин) забирают инвестора из больницы и приступают к его реабилитации, чтоб он пришел в сознание и вернул им приложение.

Параллельно ребятам придется разбираться с любовными историями: Никита и Катя (Дарья Алыпова) проверят отношения на прочность, Артемия ждет неожиданная месть от Толика (Владимир Епифанцев), а Денис и Дина (Елизавета Гончаренко) станут еще ближе друг к другу.

Тем временем Маслова ждет ожесточенное противостояние с новой участковой, роль которой исполнила Марьяна Спивак. Ее методы диаметрально противоположны жизненной философии персонажа Лагашкина, поэтому ему придется по-настоящему напрячься, чтобы сохранить свое влияние в Жуках.

Третий и финальный сезон сериала «Жуки» будут показывать на ТНТ с 5 декабря. Новые эпизоды будут выходить с понедельника по четверг в 20.00.

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