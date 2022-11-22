Суд отменил решение по делу «Нет вобле»

Тюменский областной суд вернул на новое рассмотрение дело девушки, которая в суде первой инстанции доказала, что написала на асфальте «Нет вобле», а не то, в чем полицейские увидели дискредитацию армии.

Жительница Тюмени в сентябре написала мелом на асфальте фразу, часть которой зашифровала звездочками. Полицейские заподозрили ее в дискредитации Вооруженных сил России.

В суде девушка объяснила, что выступила против воблы, так как испытывает неприязнь к этому виду рыб. Центральный районный суд Тюмени постановил, что правонарушения не было, но полицейские не согласились и подали жалобу в вышестоящую инстанцию.

«Я на самом деле была уверена, что жалобу полиции отклонят и решение судьи оставят без изменений. Я не знаю, как пойдет дальше. Сейчас бесполезно что-то предполагать. Мне в принципе не очень нравятся слова из пяти букв, которые начинаются на "в" и заканчиваются на "а". Есть такие проблемы», — прокомментировала девушка порталу 72.ru.