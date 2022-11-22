Найден боец из видео про отброшенные из окопа гранаты

Солдат, отбросивший несколько гранат ВСУ из окопа стал звездой интернета из-за видео, его нашли в одном из госпиталей ДНР.

На видео, облетевшем Сети и СМИ, был Рустам Худайнуров из 127-го батальона 5-й бригады НМ ДНР. Все произошло три недели назад.

«Подлетела птичка, первый ВОГ (осколочную гранату) скинула, меня законтачило. Вырубился чуть-чуть, немножко отполз. И он (дрон) начал подлетать постоянно, штук восемь покидал. Из них штуки три рядом разорвались, а штуки четыре сбросил почти на меня, я брал их и откидывал», — сказал каналу «360» боец.

По его словам, последняя из отброшенных гранат взорвалась около ног, но он смог дойти до своих. Боец находится на лечении с осколочными ранениями ног.

Блогер Некоглай (Николай Лебедев) снял пародию на это видео. За это молодого человека оштрафовали и планируют выдворить из России в Молдавию.