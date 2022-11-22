НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Найден боец из видео про отброшенные из окопа гранаты

Источник:
Sibnet.ru
319 3

Солдат, отбросивший несколько гранат ВСУ из окопа стал звездой интернета из-за видео, его нашли в одном из госпиталей ДНР.

На видео, облетевшем Сети и СМИ, был Рустам Худайнуров из 127-го батальона 5-й бригады НМ ДНР. Все произошло три недели назад.

«Подлетела птичка, первый ВОГ (осколочную гранату) скинула, меня законтачило. Вырубился чуть-чуть, немножко отполз. И он (дрон) начал подлетать постоянно, штук восемь покидал. Из них штуки три рядом разорвались, а штуки четыре сбросил почти на меня, я брал их и откидывал», — сказал каналу «360» боец.


По его словам, последняя из отброшенных гранат взорвалась около ног, но он смог дойти до своих. Боец находится на лечении с осколочными ранениями ног.

Блогер Некоглай (Николай Лебедев) снял пародию на это видео. За это молодого человека оштрафовали и планируют выдворить из России в Молдавию.

Тема: Военная операция на Украине
ВСУ перешли в глухую оборону на Донбассе
США и ЕС истощили запасы оружия из‑за поставок на Украину
Совфед оценил реальность наступления ВСУ на Крым
Володин заявил о необходимости трибунала над Зеленским
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Два участника остались в команде Малафеева на шоу «Звезды в Африке 3»
Российская армия стала применять в ходе СВО аналог HIMARS
ЧМ по футболу в Катаре: где смотреть
Россия полностью избавится от доллара
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Nik3316

он слишком много знает, его хозяева сами "сакральной жертвой" сделают...

MuCbE

Погодите, а как так получилось? Что со светом то? Кто мог такое сделать? По словам правительства и желтухи...

Albor

Когда это синоптики могли предсказать дальше недели? Только угадать если

MuCbE

Да это и так понятно, Украина даже со всей поддержкой НАТО не вывезет