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Мужа олимпийской чемпионки Юлии Липницкой мобилизовали

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/julia_lipnitskaya

Муж олимпийской чемпионки Сочи-2014, фигуристки Юлии Липницкой Владислав Тарасенко, тоже фигурист, отправился в армию в рамках частичной мобилизации.

Информацию о мобилизации экс-спортсмена РИА Новости подтвердил двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, в чьей академии «Ангелы Плющенко» Липницкая и Тарасенко работают тренерами.

«Насколько мне известно, в скором времени он должен отбыть на передовую. Дома у него остались жена и маленький ребенок, но он все равно поехал. Сказал, что будет защищать Отечество», — сообщил Плющенко.

Его жена, продюсер Яна Рудковская утверждает, что Тарасенко мог получить отсрочку, но сам от этого отказался.

«Юля Липницкая тренирует сама, ей помогает Артем Значков. Мы гордимся, что его призвали, мы могли сделать отсрочку ему. Но он сам принял решение идти и отстаивать честь Родины», — цитирует Рудковскую «Матч ТВ».

Липницкая — олимпийская чемпионка Сочи в командных соревнованиях, чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира 2014 года. Фигуристка завершила карьеру в 2017 году. У Тарасенко и Липницкой есть двухлетняя дочь Каталина.

Тема: Военная мобилизация
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Спорт #Зимние виды #Армия
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Топ комментариев

Nik3316

он слишком много знает, его хозяева сами "сакральной жертвой" сделают...

MuCbE

Погодите, а как так получилось? Что со светом то? Кто мог такое сделать? По словам правительства и желтухи...

Albor

Когда это синоптики могли предсказать дальше недели? Только угадать если

MuCbE

Да это и так понятно, Украина даже со всей поддержкой НАТО не вывезет