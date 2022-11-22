Мужа олимпийской чемпионки Юлии Липницкой мобилизовали

Муж олимпийской чемпионки Сочи-2014, фигуристки Юлии Липницкой Владислав Тарасенко, тоже фигурист, отправился в армию в рамках частичной мобилизации.

Информацию о мобилизации экс-спортсмена РИА Новости подтвердил двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, в чьей академии «Ангелы Плющенко» Липницкая и Тарасенко работают тренерами.

«Насколько мне известно, в скором времени он должен отбыть на передовую. Дома у него остались жена и маленький ребенок, но он все равно поехал. Сказал, что будет защищать Отечество», — сообщил Плющенко.

Его жена, продюсер Яна Рудковская утверждает, что Тарасенко мог получить отсрочку, но сам от этого отказался.

«Юля Липницкая тренирует сама, ей помогает Артем Значков. Мы гордимся, что его призвали, мы могли сделать отсрочку ему. Но он сам принял решение идти и отстаивать честь Родины», — цитирует Рудковскую «Матч ТВ».

Липницкая — олимпийская чемпионка Сочи в командных соревнованиях, чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира 2014 года. Фигуристка завершила карьеру в 2017 году. У Тарасенко и Липницкой есть двухлетняя дочь Каталина.