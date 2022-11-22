НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Менеджер Некоглая пожаловался на сложности с депортацией

Источник:
Sibnet.ru
368 0
Фото: © nekoglai_officaal, t.me/nekoglai_officaal

Блогер Некоглай, которого по решению суда должны депортировать из России в Молдавию, до сих пор находится в спецприемнике, сообщил его менеджер в телеграм-канале.

Некоглай (Николай Лебедев) в начале ноября снял пародию на российского военного, который отбросил гранаты в окопе. По решению Пресненского районного суда Москвы блогера признали виновным в совершении административного правонарушения по статье «Нарушение миграционного законодательства» и решили депортировать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ чем виноват блогер Некоглай

«Мы через адвоката узнали, что сейчас Коля в спецприемнике и ждет своей депортации. Я не знаю точно даты его депортации, но могу сказать, что он жив и здоров», — писал менеджер блогера в телеграм-канале 18 ноября.

В понедельник появилась информация о том, что дело так и не продвинулось. Стало известно, что к Некоглаю не пускают адвокат на протяжении трех дней.

«Такое ощущение, что они что-то скрывают. Они должны пускать адвоката к его подсудимому без каких-либо причин», — написал менеджер блогера.

Еще по теме
Ева Мендес и Райан Гослинг поженились
Умер фигурист и глава федерации Александр Горшков
Запашный с окровавленным лицом из‑за атаки тигра уехал в больницу
Джим Керри стал жертвой распрей России и Канады
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Два участника остались в команде Малафеева на шоу «Звезды в Африке 3»
Российская армия стала применять в ходе СВО аналог HIMARS
ЧМ по футболу в Катаре: где смотреть
Россия полностью избавится от доллара
Обсуждение (0)
Картина дня
Украина задерет плату за транзит российской нефти
Украина окончательно рассорила Францию и Германию
Суд отменил решение по делу «Нет вобле»
Пассажиры верхних полок получили законное право сидеть на нижних
Топ комментариев

Nik3316

он слишком много знает, его хозяева сами "сакральной жертвой" сделают...

MuCbE

Погодите, а как так получилось? Что со светом то? Кто мог такое сделать? По словам правительства и желтухи...

Albor

Когда это синоптики могли предсказать дальше недели? Только угадать если

MuCbE

Да это и так понятно, Украина даже со всей поддержкой НАТО не вывезет