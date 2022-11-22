Менеджер Некоглая пожаловался на сложности с депортацией

Блогер Некоглай, которого по решению суда должны депортировать из России в Молдавию, до сих пор находится в спецприемнике, сообщил его менеджер в телеграм-канале.

Некоглай (Николай Лебедев) в начале ноября снял пародию на российского военного, который отбросил гранаты в окопе. По решению Пресненского районного суда Москвы блогера признали виновным в совершении административного правонарушения по статье «Нарушение миграционного законодательства» и решили депортировать.

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«Мы через адвоката узнали, что сейчас Коля в спецприемнике и ждет своей депортации. Я не знаю точно даты его депортации, но могу сказать, что он жив и здоров», — писал менеджер блогера в телеграм-канале 18 ноября.

В понедельник появилась информация о том, что дело так и не продвинулось. Стало известно, что к Некоглаю не пускают адвокат на протяжении трех дней.

«Такое ощущение, что они что-то скрывают. Они должны пускать адвоката к его подсудимому без каких-либо причин», — написал менеджер блогера.