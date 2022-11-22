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Хакеры заявили о взломе Минфина Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Стилизованный хакер в капюшоне и маске
Фото: © sebastiaan stam / Unsplash License

Группировка XakNet заявила о взломе Минфина Украины и краже более миллиона государственных документов. Хакеры пригласили СМИ к сотрудничеству и пообещали в будущем выложить информацию в открытый доступ.

«На протяжении нескольких месяцев мы шаг за шагом компрометировали инфраструктуру врага, изучали как все устроено попутно выкачивая документы», — сообщается в телеграм-канале XakNet.

Хакеры отметили, что факт взлома будет обнаружен украинскими властями только после публикации их сообщения. Они захватили более миллиона документов «плюс куча почт чиновников всех мастей» и пригласили представителей СМИ помочь им разобраться во всем массиве информации.

«Понимая масштабы, решили поделить документы на архивы, раздав изданиям с целью их исследования. И только после них, выложим весь массив в публичный доступ», — сообщили взломщики.

В завершение они добавили, что Минфин не единственная структура, взломанная группировкой. На текущий момент группировка контролирует три организации, некоторые из них, по мнению XakNet, могут быть еще интереснее.

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Топ комментариев

Nik3316

он слишком много знает, его хозяева сами "сакральной жертвой" сделают...

MuCbE

Погодите, а как так получилось? Что со светом то? Кто мог такое сделать? По словам правительства и желтухи...

Albor

Когда это синоптики могли предсказать дальше недели? Только угадать если

MuCbE

Да это и так понятно, Украина даже со всей поддержкой НАТО не вывезет