Хакеры заявили о взломе Минфина Украины

Группировка XakNet заявила о взломе Минфина Украины и краже более миллиона государственных документов. Хакеры пригласили СМИ к сотрудничеству и пообещали в будущем выложить информацию в открытый доступ.

«На протяжении нескольких месяцев мы шаг за шагом компрометировали инфраструктуру врага, изучали как все устроено попутно выкачивая документы», — сообщается в телеграм-канале XakNet.

Хакеры отметили, что факт взлома будет обнаружен украинскими властями только после публикации их сообщения. Они захватили более миллиона документов «плюс куча почт чиновников всех мастей» и пригласили представителей СМИ помочь им разобраться во всем массиве информации.

«Понимая масштабы, решили поделить документы на архивы, раздав изданиям с целью их исследования. И только после них, выложим весь массив в публичный доступ», — сообщили взломщики.

В завершение они добавили, что Минфин не единственная структура, взломанная группировкой. На текущий момент группировка контролирует три организации, некоторые из них, по мнению XakNet, могут быть еще интереснее.