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Ubisoft выпустит игры в Steam

Источник:
Sibnet.ru
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Кадр из игры Assassin's Creed Valhalla
Фото: © Ubisoft

Ubisoft возвращается к продаже игр через Steam. С 2019 года компания использовала только свой магазин Ubisoft Connect.

Первой игрой в Steam станет Assassin’s Creed Valhalla, она выйдет 6 декабря, сообщает Eurogamer со ссылкой на источники в компании. Затем на платформе Valve появятся стратегия Anno 1800 и спортивный симулятор Roller Champions.

«Мы постоянно оцениваем, как донести наши игры до разных аудиторий, где бы они ни находились, обеспечивая при этом согласованную игровую экосистему с помощью Ubisoft Connect», — сообщил представитель Ubisoft.

Совместно с выходом в Steam ролевой экшен Assassin’s Creed Valhalla получит заключительное дополнение «Последняя глава». В игре завершатся фестивали, а режим «Новая игра +», вопреки ожиданиям геймеров, не появится.

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Nik3316

он слишком много знает, его хозяева сами "сакральной жертвой" сделают...

MuCbE

Погодите, а как так получилось? Что со светом то? Кто мог такое сделать? По словам правительства и желтухи...

Albor

Когда это синоптики могли предсказать дальше недели? Только угадать если

MuCbE

Да это и так понятно, Украина даже со всей поддержкой НАТО не вывезет