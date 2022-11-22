Ubisoft выпустит игры в Steam

Ubisoft возвращается к продаже игр через Steam. С 2019 года компания использовала только свой магазин Ubisoft Connect.
Первой игрой в Steam станет Assassin’s Creed Valhalla, она выйдет 6 декабря, сообщает Eurogamer со ссылкой на источники в компании. Затем на платформе Valve появятся стратегия Anno 1800 и спортивный симулятор Roller Champions.
«Мы постоянно оцениваем, как донести наши игры до разных аудиторий, где бы они ни находились, обеспечивая при этом согласованную игровую экосистему с помощью Ubisoft Connect», — сообщил представитель Ubisoft.
Совместно с выходом в Steam ролевой экшен Assassin’s Creed Valhalla получит заключительное дополнение «Последняя глава». В игре завершатся фестивали, а режим «Новая игра +», вопреки ожиданиям геймеров, не появится.SIBNET.RU В TELEGRAM
Nik3316он слишком много знает, его хозяева сами "сакральной жертвой" сделают...
MuCbEПогодите, а как так получилось? Что со светом то? Кто мог такое сделать? По словам правительства и желтухи...
AlborКогда это синоптики могли предсказать дальше недели? Только угадать если
MuCbEДа это и так понятно, Украина даже со всей поддержкой НАТО не вывезет