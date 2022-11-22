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Украина задерет плату за транзит российской нефти

Источник:
Sibnet.ru
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Российская нефтепроводная компания «Транснефть» получила обращение от украинского оператора «Укртранснефть» о повышении тарифов на транзит нефти через территорию Украины, заявил официальный представитель компании Игорь Демин.

«Транснефть» сейчас изучает предложения, а также готовит соответствующие сообщения в государственные органы России — Федеральную антимонопольную службу и Минэнерго, приводит РИА Новости слова Демина.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на официальное письмо сообщило, что с 1 января 2023 года плата за транзит российской нефти по территории Украины составит 13,6 евро за тонну.

В письме оператора нефтепровода говорится, что удары по инфраструктуре Украины привели к росту цен на электричество и затрат на обеспечение безопасности объектов компании. 

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