Российская нефтепроводная компания «Транснефть» получила обращение от украинского оператора «Укртранснефть» о повышении тарифов на транзит нефти через территорию Украины, заявил официальный представитель компании Игорь Демин.

«Транснефть» сейчас изучает предложения, а также готовит соответствующие сообщения в государственные органы России — Федеральную антимонопольную службу и Минэнерго, приводит РИА Новости слова Демина.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на официальное письмо сообщило, что с 1 января 2023 года плата за транзит российской нефти по территории Украины составит 13,6 евро за тонну.

В письме оператора нефтепровода говорится, что удары по инфраструктуре Украины привели к росту цен на электричество и затрат на обеспечение безопасности объектов компании.