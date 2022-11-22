НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Центробанк ввел ограничения на выдачу потребительских кредитов

Источник:
Sibnet.ru
282 0
Фото: © Sibnet.ru

Центробанк России установил лимиты для банков и микрофинансовых организаций на выдачу необеспеченных потребительских кредитов, сообщается на сайте регулятора.

Данная мера направлена на ограничение роста закредитованности граждан в результате дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой и искусственного удлинения срока кредитов, отмечается в сообщении.

Лимиты начнут действовать с 2023 года, их размер будет зависеть от типа финансовой организации и срока кредитования. Например, для банков лимиты будут распространяться на необеспеченные кредиты и кредитные карты.

Регулятор подчеркнул, что совет директоров Центробанк при принятии решения исходил из устойчивого роста необеспеченных потребительских в займов. Так, с августа по октябрь 2022 года среднемесячный рост задолженности составил 0,9%.

Дальнейший рост закредитованности граждан в условиях структурной перестройки экономики может привести к сокращению спроса в экономике и финансовым потерям банков.

Еще по теме
Универсальное пособие на детей выдадут россиянам
Сложность майнинга биткоина обновила исторический максимум
Путин одобрил введение «сладкого налога»
Путин поднял налоги на газовую и нефтяную отрасли
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Два участника остались в команде Малафеева на шоу «Звезды в Африке 3»
Российская армия стала применять в ходе СВО аналог HIMARS
ЧМ по футболу в Катаре: где смотреть
Россия полностью избавится от доллара
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

MuCbE

Погодите, а как так получилось? Что со светом то? Кто мог такое сделать? По словам правительства и желтухи...

Albor

Когда это синоптики могли предсказать дальше недели? Только угадать если

Nik3316

он слишком много знает, его хозяева сами "сакральной жертвой" сделают...

Alhazred

Это не важно сколько он не у дел. Главное, что в своем возрасте вполне адекватен в отличии от именинника)))