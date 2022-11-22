Центробанк ввел ограничения на выдачу потребительских кредитов

Центробанк России установил лимиты для банков и микрофинансовых организаций на выдачу необеспеченных потребительских кредитов, сообщается на сайте регулятора.

Данная мера направлена на ограничение роста закредитованности граждан в результате дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой и искусственного удлинения срока кредитов, отмечается в сообщении.

Лимиты начнут действовать с 2023 года, их размер будет зависеть от типа финансовой организации и срока кредитования. Например, для банков лимиты будут распространяться на необеспеченные кредиты и кредитные карты.

Регулятор подчеркнул, что совет директоров Центробанк при принятии решения исходил из устойчивого роста необеспеченных потребительских в займов. Так, с августа по октябрь 2022 года среднемесячный рост задолженности составил 0,9%.

Дальнейший рост закредитованности граждан в условиях структурной перестройки экономики может привести к сокращению спроса в экономике и финансовым потерям банков.