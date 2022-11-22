Звезда «Сверхъестественного» умерла от рака

Умерла американская актриса Никки Эйкокс, сыгравшая демона Мэг в культовом сериале «Сверхъестественное». Ранее у нее обнаружили лейкемию.

Никки была первой актрисой, сыгравшей демона Мэг в «Сверхъестественном», она играла ее на протяжении нескольких сезонов. Затем ее сменила другая актриса. Весной прошлого года Никки сообщила, что у нее обнаружили лейкемию.

«Моя красивая, умная, полная энергии, невероятно талантливая и любящая невестка Ники Эйкокс Рааб скончалась вчера в присутствии моего брата Мэтта. Ники и Мэтт прожили прекрасную жизнь в Калифорнии. Она определенно была бойцом, и все, кто ее знал, любили ее», — написала на своей странице в Facebook золовка актрисы.

Никки было 47 лет. Ее коллеги и друзья выражают соболезнования родственникам актрисы. Создатель сериала «Сверхъестественное» Эрик Крипке написал, что потрясен новостью и добавил, что Никки была еще слишком молода.

«Она была восхитительна. В ее исполнении слова превращались в мед и яд. Я поражаюсь тому, как она могла придать простому слову, например, «тусклый», легендарное звучание», — написал Крипке в Twitter.

«Моя первая серия «Сверхъестественного» была с Никки. Она была потрясающей актрисой и восхитительной коллегой. Мне так грустно слышать о ее смерти. Спи спокойно, мой друг», — написал Джим Бивер, исполнитель роли Бобби Сингера.

Также Эйкокс играла в таких сериалах и фильмах, как «Тёмный ангел», «Джиперс Криперс 2», «Эд». «Детектив Раш», «Миссис Би», «Там», «C.S.I.: Место преступления», «Мыслить как преступник», «Под прикрытием».