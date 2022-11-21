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Универсальное пособие на детей выдадут россиянам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Универсальное пособие начнут выплачивать с 1 января 2023 года в связи с рождением и воспитанием ребенка, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Новое пособие заменит несколько видов господдержки семей с низкими доходами. Разработчики документа рассчитывают, что благодаря новому пособию в России будет выстроена единая адресная поддержка семей, которая затронет более 9 миллионов детей.

Пособие будет предоставляться беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, а также семьям с детьми до 17 лет с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума.

Величина пособия будет зависеть от размера дефицита дохода семьи — у него будет три ступени в 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума.

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Топ комментариев

MuCbE

Погодите, а как так получилось? Что со светом то? Кто мог такое сделать? По словам правительства и желтухи...

Albor

Когда это синоптики могли предсказать дальше недели? Только угадать если

Nik3316

он слишком много знает, его хозяева сами "сакральной жертвой" сделают...

Alhazred

Это не важно сколько он не у дел. Главное, что в своем возрасте вполне адекватен в отличии от именинника)))