Универсальное пособие на детей выдадут россиянам

Универсальное пособие начнут выплачивать с 1 января 2023 года в связи с рождением и воспитанием ребенка, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Новое пособие заменит несколько видов господдержки семей с низкими доходами. Разработчики документа рассчитывают, что благодаря новому пособию в России будет выстроена единая адресная поддержка семей, которая затронет более 9 миллионов детей.

Пособие будет предоставляться беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, а также семьям с детьми до 17 лет с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума.

Величина пособия будет зависеть от размера дефицита дохода семьи — у него будет три ступени в 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума.