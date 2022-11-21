Сложность майнинга биткоина обновила исторический максимум

Сложность майнинга биткоина обновила свой исторический максимум. В результате очередного перерасчета она увеличилась на 0,5% — до 36,95 Т.

Добыча биткоинов сводится к решению сложной криптозадачи, при этом цифровые монеты добываются блоками. Первоначально размер блока равнялся 50 биткоинам, но он уменьшается вдвое после каждых 210 тысяч добытых блоков.

Сложность сети определяет необходимый объем вычислительных мощностей для нахождения нового блока в блокчейне биткоина. Усложнение требуется, чтобы поддерживать время нахождения блока на одном уровне. Параметр меняется каждые 2016 блоков.

На 21 ноября биткоин торгуется на уровне в 16 тысяч долларов. Эксперты отмечают, что доходность майнинга уже приблизилась к нулевым отметкам — сейчас себестоимость производства биткоина составляет около 15 тысяч долларов.