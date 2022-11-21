Норвегия закупит для Украины газ

Власти Норвегии профинансируют закупку газа для Украины на зимний период на сумму более 190 миллионов евро, говорится в сообщении норвежского правительства.

«Министр финансов Норвегии Трюгве Слагсволд Ведум подписал соглашение, которое гарантирует Украине помощь в закупке газа зимой на сумму два миллиарда норвежских крон», — отмечается в сообщении.

Норвежская поддержка предоставляется через Европейский банк реконструкции и развития. Подчеркивается, что Норвегия является вторым крупнейшим донором для работы банка на Украине.

Всего правительство Норвегии выделит Украине 10 миллиардов крон в 2022 и 2023 годах, соответствующее решение было принято минувшим летом.