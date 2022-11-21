Норвегия закупит для Украины газ

Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»
Власти Норвегии профинансируют закупку газа для Украины на зимний период на сумму более 190 миллионов евро, говорится в сообщении норвежского правительства.
«Министр финансов Норвегии Трюгве Слагсволд Ведум подписал соглашение, которое гарантирует Украине помощь в закупке газа зимой на сумму два миллиарда норвежских крон», — отмечается в сообщении.
Норвежская поддержка предоставляется через Европейский банк реконструкции и развития. Подчеркивается, что Норвегия является вторым крупнейшим донором для работы банка на Украине.
Всего правительство Норвегии выделит Украине 10 миллиардов крон в 2022 и 2023 годах, соответствующее решение было принято минувшим летом.
MuCbEПогодите, а как так получилось? Что со светом то? Кто мог такое сделать? По словам правительства и желтухи...
AlborКогда это синоптики могли предсказать дальше недели? Только угадать если
Nik3316он слишком много знает, его хозяева сами "сакральной жертвой" сделают...
AlhazredЭто не важно сколько он не у дел. Главное, что в своем возрасте вполне адекватен в отличии от именинника)))