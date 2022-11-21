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Норвегия закупит для Украины газ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Власти Норвегии профинансируют закупку газа для Украины на зимний период на сумму более 190 миллионов евро, говорится в сообщении норвежского правительства.

«Министр финансов Норвегии Трюгве Слагсволд Ведум подписал соглашение, которое гарантирует Украине помощь в закупке газа зимой на сумму два миллиарда норвежских крон», — отмечается в сообщении.

Норвежская поддержка предоставляется через Европейский банк реконструкции и развития. Подчеркивается, что Норвегия является вторым крупнейшим донором для работы банка на Украине.

Всего правительство Норвегии выделит Украине 10 миллиардов крон в 2022 и 2023 годах, соответствующее решение было принято минувшим летом.

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Топ комментариев

MuCbE

Погодите, а как так получилось? Что со светом то? Кто мог такое сделать? По словам правительства и желтухи...

Albor

Когда это синоптики могли предсказать дальше недели? Только угадать если

Nik3316

он слишком много знает, его хозяева сами "сакральной жертвой" сделают...

Alhazred

Это не важно сколько он не у дел. Главное, что в своем возрасте вполне адекватен в отличии от именинника)))