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Добровольцы спецоперации получат статус ветерана боевых действий

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Поступившие в добровольческие формирования, содействующие выполнению задач ВС РФ в ходе спецоперации на Украине, получат статус ветерана боевых действий. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Кроме того, документ устанавливает статус инвалида боевых действий лицам, вступившим в добровольческие формирования и ставшими инвалидами из-за ранений, полученных при выполнении задач в ходе спецоперации.

Ветеранам военных действий полагается социальная помощь от государства. В частности, сумма пенсий для такой категории увеличивается на 32%. Также им предоставляют налоговые льготы, льготы на общественный транспорт, оплату услуг ЖКХ и госпошлины.

Закон о признании ветеранами участников спецоперации на Украине был принят 26 марта. Кроме военных, он распространен на врачей, гражданский персонал армии и пограничников, участвующих в спецоперации.

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Топ комментариев

MuCbE

Погодите, а как так получилось? Что со светом то? Кто мог такое сделать? По словам правительства и желтухи...

Albor

Когда это синоптики могли предсказать дальше недели? Только угадать если

MuCbE

Да это и так понятно, Украина даже со всей поддержкой НАТО не вывезет

Alhazred

Это не важно сколько он не у дел. Главное, что в своем возрасте вполне адекватен в отличии от именинника)))