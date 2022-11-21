Добровольцы спецоперации получат статус ветерана боевых действий

Поступившие в добровольческие формирования, содействующие выполнению задач ВС РФ в ходе спецоперации на Украине, получат статус ветерана боевых действий. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Кроме того, документ устанавливает статус инвалида боевых действий лицам, вступившим в добровольческие формирования и ставшими инвалидами из-за ранений, полученных при выполнении задач в ходе спецоперации.

Ветеранам военных действий полагается социальная помощь от государства. В частности, сумма пенсий для такой категории увеличивается на 32%. Также им предоставляют налоговые льготы, льготы на общественный транспорт, оплату услуг ЖКХ и госпошлины.

Закон о признании ветеранами участников спецоперации на Украине был принят 26 марта. Кроме военных, он распространен на врачей, гражданский персонал армии и пограничников, участвующих в спецоперации.