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Путин одобрил введение «сладкого налога»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Президент Владимир Путин подписал закон о введении с 1 июля 2023 года акциза на сахаросодержащие напитки. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Акцизом в размере 7 рублей за каждый литр обложат напитки с содержанием сахара свыше 5 граммов на 100 миллилитров. При этом объемная доля этилового спирта в этих напитках не должна превышать 1,2%.

Из перечня сахаросодержащих напитков исключены: алкоголь крепостью более 0,5%; квасы с содержанием этилового спирта до 1,2%; соки, нектары, морсы, сиропы, молочная продукция, напитки на растительной основе.

По оценке экспертов, дополнительный доход от акцизов может составить около 35 миллиардов рублей ежегодно. Эти средства планируется направить на реализацию мероприятий по борьбе с сахарным диабетом.

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