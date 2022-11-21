Путин поднял налоги на газовую и нефтяную отрасли

Президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличивает налоговую нагрузку в нефтегазовой отрасли. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает дополнительное изъятие у «Газпрома» в 2023-2025 годы по 50 миллиардов рублей в месяц — суммарно 1,8 триллиона рублей. Также предусмотрена корректировка с 1 января 2023 года налоговой ставки при расчете НДПИ на природный газ.

Налог на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа в 2023-2025 годах законом повышается до 34%. Это касается производителей СПГ, которые до конца 2022 года осуществили экспорт хотя бы одной партии такого газа.

Предусмотренное законом повышение налоговой нагрузки на нефтедобывающие организации должно увеличить поступления в бюджет от НДПИ на нефть в 2023-2025 годах суммарно на 629 миллиардов рублей.

Также документ сохраняет учет ценовой скидки при определении демпфера на автомобильный бензин до конца 2025 года. Это на 662 миллиарда рублей сократит расходы федерального бюджета в предстоящие три года на предоставление демпфера на нефтяное сырье.