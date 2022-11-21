Катающийся на тюбинге подросток погиб на Алтае

Подросток погиб, катаясь на тюбинге по дорогам в Бийске Алтайского края, сообщает СУСК по региону.

По данным следствия, инцидент произошел накануне вечером. Местный житель на автомобиле двигался по проезжей части в поселке Сорокино города Бийска. К авто на буксировочный трос был прицеплен тюбинг с 16-летним подростком в нем.

Во время движения тюбинг вынесло на обочину, и он врезался в припаркованный автомобиль. От полученных травм подросток умер до приезда медиков.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).