НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Катающийся на тюбинге подросток погиб на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
320 0
Фото: © СУСК по Алтайскому краю

Подросток погиб, катаясь на тюбинге по дорогам в Бийске Алтайского края, сообщает СУСК по региону.

По данным следствия, инцидент произошел накануне вечером. Местный житель на автомобиле двигался по проезжей части в поселке Сорокино города Бийска. К авто на буксировочный трос был прицеплен тюбинг с 16-летним подростком в нем.

Во время движения тюбинг вынесло на обочину, и он врезался в припаркованный автомобиль. От полученных травм подросток умер до приезда медиков.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Еще по теме
Жена задержанного гида с Алтая попросила о помощи
Дорогу к новому ЛДС в Новосибирске построили из неправильного песка
Задержан гид погибших на Камчатке туристов
Мужчина на Алтае избил защитившего ребенка инвалида
смотреть все
ЧП #Криминал #Алтайский край
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Два участника остались в команде Малафеева на шоу «Звезды в Африке 3»
Российская армия стала применять в ходе СВО аналог HIMARS
ЧМ по футболу в Катаре: где смотреть
Россия полностью избавится от доллара
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

MuCbE

Погодите, а как так получилось? Что со светом то? Кто мог такое сделать? По словам правительства и желтухи...

Albor

Когда это синоптики могли предсказать дальше недели? Только угадать если

Nik3316

он слишком много знает, его хозяева сами "сакральной жертвой" сделают...

Alhazred

Это не важно сколько он не у дел. Главное, что в своем возрасте вполне адекватен в отличии от именинника)))