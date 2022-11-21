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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ перешли в глухую оборону на Донбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Украинские войска перешли в глухую оборону в Донецкой Народной Республике, сообщил в телеграм-канале офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Из-за ежедневных потерь в живой силе и технике, а также исходя из оперативной обстановки, украинское командование отказалось от действий наступательного характера и сосредоточилось на сдерживании ранее занимаемых позиций», — написал он.

Основные боевые действия на Донбассе в настоящее время ведутся в районах Артемовска и Соледара. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву территории ДНР, этот город является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск.

Марочко ранее сообщал, что в районе этих городов подразделения союзных сил продвигаются вперед. Он уточнил, что дополнительные сложности состоят в том, что на этом участке украинские войска создали укрепленные плацдармы с серьезными фортификационными сооружениями.

Тема: Военная операция на Украине
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