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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США и ЕС истощили запасы оружия из‑за поставок на Украину

Источник:
The Washington Post
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США и их европейские союзники, из всех сил обеспечивая Украину оружием, столкнулись с истощением собственных арсеналов, пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на источники в НАТО.

«Запад попал в сложную ситуацию. Многое уже было передано. Западные страны продолжают все глубже залезать в свои запасы», — отметил собеседник газеты.

По его словам, у России остаются еще «тысячи единиц военной техники на складах», российская оборонная промышленность производит нужное количество боеприпасов.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие #Военная политика
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