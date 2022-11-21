США и их европейские союзники, из всех сил обеспечивая Украину оружием, столкнулись с истощением собственных арсеналов, пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на источники в НАТО.

«Запад попал в сложную ситуацию. Многое уже было передано. Западные страны продолжают все глубже залезать в свои запасы», — отметил собеседник газеты.

По его словам, у России остаются еще «тысячи единиц военной техники на складах», российская оборонная промышленность производит нужное количество боеприпасов.