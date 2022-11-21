Россия нарастит госдолг до 30 трлн рублей

Минфин России планирует к 2025 году нарастить объем внутренних заимствований до 25 триллионов рублей, а внешних — до 4,9 триллиона. Это позволит покрыть дефицит госбюджета в условиях противостояния с Западом.
Эксперты отмечают, что основными кредиторами выступят крупнейшие финансово-промышленные группы и госбанки, пишет РИА Новости. Кроме этого, на внешнем рынке российские облигации фонды стран Ближнего Востока.
Сейчас российские ценные бумаги пользуются спросом в Китае и Индии, есть перспективы продаж инвесторам из Латинской и Южной Америки. Также в них могут вкладываться европейские инвесторы — через различные аффилированные структуры.
Еще один вариант — занять у населения. В настоящее время на депозитах вкладчиков-физлиц хранится более 33 триллионов рублей. Выгодная премия может запустить процесс перетока частного капитала из депозитов в государственные облигации.
MuCbEПогодите, а как так получилось? Что со светом то? Кто мог такое сделать? По словам правительства и желтухи...
AlborКогда это синоптики могли предсказать дальше недели? Только угадать если
MuCbEДа это и так понятно, Украина даже со всей поддержкой НАТО не вывезет
AlhazredЭто не важно сколько он не у дел. Главное, что в своем возрасте вполне адекватен в отличии от именинника)))