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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Совфед оценил реальность наступления ВСУ на Крым

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Department of Defense

Украина не обладает необходимыми военными силами и ресурсами для наступления на Крым, заявил в своем телеграм-канале председатель комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«У Украины нет ни ресурсов, ни военной силы, ни поддержки крымчан для обещанного наступления на полуостров. Запад тоже не приложит реальных усилий к тому, чтобы помочь Украине в этой авантюре», — написал сенатор.

По оценке Бондарева, заявление украинской стороны о планах начать наступление на Крым представляет собой «заигрывание с собственными гражданами и стремление убедить их в грядущей победе», а также попытку «пустить пыль в глаза западным покровителям».

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что ВСУ займутся возвращением Крыма под свой контроль. Замминистра обороны страны Владимир Гаврилов спрогнозировал, что украинская армия может зайти в Крым до конца декабря.

Власти Крыма в середине ноября начали фортификационные работы на территории полуострова. Их целью официально назвали «гарантированное обеспечение безопасности крымчан».

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Россия #Армия
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Топ комментариев

MuCbE

Погодите, а как так получилось? Что со светом то? Кто мог такое сделать? По словам правительства и желтухи...

Albor

Когда это синоптики могли предсказать дальше недели? Только угадать если

MuCbE

Да это и так понятно, Украина даже со всей поддержкой НАТО не вывезет

Alhazred

Это не важно сколько он не у дел. Главное, что в своем возрасте вполне адекватен в отличии от именинника)))