Кремль ответил на вопрос о второй волне мобилизации

Возможность второй волны мобилизации в Кремле не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Никаких обсуждений на этот счет нет», — приводит ТАСС слова Пескова.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что не может говорить за Министерство обороны, но отметил, что в Кремле этот вопрос не рассматривается.

Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября доложил президенту Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в России.

По словам Шойгу, были призваны 300 тысяч человек. Никаких дополнительных заданий в рамках частичной мобилизации не планируется, заверил министр обороны.

Указ президента России о завершении мобилизации не публиковался, Песков пояснял, что такой документ не требуется.