НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Кремль ответил на вопрос о второй волне мобилизации

Источник:
Sibnet.ru
439 3
Фото: © Sibnet.ru

Возможность второй волны мобилизации в Кремле не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Никаких обсуждений на этот счет нет», — приводит ТАСС слова Пескова.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что не может говорить за Министерство обороны, но отметил, что в Кремле этот вопрос не рассматривается. 

Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября доложил президенту Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в России.

По словам Шойгу, были призваны 300 тысяч человек. Никаких дополнительных заданий в рамках частичной мобилизации не планируется, заверил министр обороны.

Указ президента России о завершении мобилизации не публиковался, Песков пояснял, что такой документ не требуется.



Еще по теме
Совфед оценил реальность наступления ВСУ на Крым
Российская армия стала применять в ходе СВО аналог HIMARS
Глава Пентагона заявил о впечатляющих вооружениях России
Российские истребители напугали корабли НАТО
смотреть все
Оборона #Армия #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Два участника остались в команде Малафеева на шоу «Звезды в Африке 3»
Россия полностью избавится от доллара
Российская армия стала применять в ходе СВО аналог HIMARS
Эксперты определили приемлемую цену для нового «Москвича»
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
43
Украинские военные расстреляли российских военнопленных
34
Украинские силовики расстреляли в Херсоне пророссийских активистов
32
Евросоюз заморозил российские активы на 68 миллиардов евро
29
Польша отказалась допустить Лаврова на заседание ОБСЕ
28
Гаагский суд вынес приговор по делу MH17