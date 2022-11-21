Windows 11 оповестит об активном VPN‑соединении

Windows 11 получила новый индикатор VPN в области уведомлений. Он позволяет быстро проверить статус защищенного соединения.

Пользователь Twitter с ником PhantomOfEarth обнаружил появление новой пиктограммы активного VPN-соединения в Windows 11 сборки 25247. Функция полезна при использовании платных VPN-сервисов — наличие такого значка снижает вероятность забыть об активированном защищенном подключении и не израсходовать напрасно лимит трафика.

Функция работает только с проводными соединениями, настроенными в параметрах системы. Она не распознает сторонние VPN-клиенты и не работает с Wi-Fi-подключениями.

Фото: © PhantomOfEarth

Значок находится в стадии разработки и доступен не всем тестировщикам. Портал Neowin считает, что Microsoft доработает его и добавит поддержку беспроводных соединений перед тем как распространять на всех пользователей.