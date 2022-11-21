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Windows 11 оповестит об активном VPN‑соединении

Источник:
Sibnet.ru
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Windows 11 получила новый индикатор VPN в области уведомлений. Он позволяет быстро проверить статус защищенного соединения.

Пользователь Twitter с ником PhantomOfEarth обнаружил появление новой пиктограммы активного VPN-соединения в Windows 11 сборки 25247. Функция полезна при использовании платных VPN-сервисов — наличие такого значка снижает вероятность забыть об активированном защищенном подключении и не израсходовать напрасно лимит трафика.

Функция работает только с проводными соединениями, настроенными в параметрах системы. Она не распознает сторонние VPN-клиенты и не работает с Wi-Fi-подключениями.

Фото: © PhantomOfEarth

Значок находится в стадии разработки и доступен не всем тестировщикам. Портал Neowin считает, что Microsoft доработает его и добавит поддержку беспроводных соединений перед тем как распространять на всех пользователей.

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Топ комментариев

MuCbE

Погодите, а как так получилось? Что со светом то? Кто мог такое сделать? По словам правительства и желтухи...

Albor

Когда это синоптики могли предсказать дальше недели? Только угадать если

MuCbE

Да это и так понятно, Украина даже со всей поддержкой НАТО не вывезет

Alhazred

Это не важно сколько он не у дел. Главное, что в своем возрасте вполне адекватен в отличии от именинника)))