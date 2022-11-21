НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Названы регионы‑лидеры по уровню зарплат

Источник:
Sibnet.ru
433 1
Фото: © Sibnet.ru

Половина жителей Чукотки зарабатывает свыше 100 тысяч рублей в месяц, в Сибири самая высокая доля таких работников присутствует в Красноярском крае.

Лидером по доле высокооплачиваемых работников стала Чукотка, где почти 50% работников получают зарплату в 100 тысяч рублей и более, сообщается в рейтинге РИА Новости.

Среди сибирских регионов выше всех, на 12 строчку, среди высокооплачиваемых поднялся Красноярский край. Доля работников с зарплатой выше 100 тысяч рублей в регионе составила 12,6%. Ближайшие преследователи оказались только на 20 и 21 строчке. Это Иркутская область и Забайкальский край.

На последнем месте из сибирских регионов (74) по количеству высокооплачиваемых специалистов оказался Алтайский край с долей в 1,7%. Самая маленькая доля высокооплачиваемых работников в текущем рейтинге наблюдается в Калмыкии – 1,29%.

Еще по теме
Россия нарастит госдолг до 30 трлн рублей
Россия полностью избавится от доллара
Евросоюз заморозил российские активы на 68 миллиардов евро
Закон о майнинге криптовалют внесли в Госдуму
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Два участника остались в команде Малафеева на шоу «Звезды в Африке 3»
Россия полностью избавится от доллара
Российская армия стала применять в ходе СВО аналог HIMARS
Эксперты определили приемлемую цену для нового «Москвича»
Обсуждение (1)
Картина дня
Совфед оценил реальность наступления ВСУ на Крым
Россия нарастит госдолг до 30 трлн рублей
Кремль ответил на вопрос о второй волне мобилизации
США и ЕС истощили запасы оружия из‑за поставок на Украину
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
43
Украинские военные расстреляли российских военнопленных
34
Украинские силовики расстреляли в Херсоне пророссийских активистов
32
Евросоюз заморозил российские активы на 68 миллиардов евро
29
Польша отказалась допустить Лаврова на заседание ОБСЕ
28
Гаагский суд вынес приговор по делу MH17