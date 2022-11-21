Половина жителей Чукотки зарабатывает свыше 100 тысяч рублей в месяц, в Сибири самая высокая доля таких работников присутствует в Красноярском крае.

Лидером по доле высокооплачиваемых работников стала Чукотка, где почти 50% работников получают зарплату в 100 тысяч рублей и более, сообщается в рейтинге РИА Новости.

Среди сибирских регионов выше всех, на 12 строчку, среди высокооплачиваемых поднялся Красноярский край. Доля работников с зарплатой выше 100 тысяч рублей в регионе составила 12,6%. Ближайшие преследователи оказались только на 20 и 21 строчке. Это Иркутская область и Забайкальский край.

На последнем месте из сибирских регионов (74) по количеству высокооплачиваемых специалистов оказался Алтайский край с долей в 1,7%. Самая маленькая доля высокооплачиваемых работников в текущем рейтинге наблюдается в Калмыкии – 1,29%.