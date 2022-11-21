Эксперты спрогнозировали, чем онлайн-кинотеатры заменят Голливуд

Уход американских фильмов с российского рынка станет заметен в 2023 году. К этому времени основную долю контента заполнят российские проекты, считают эксперты.

С начала военной спецоперации на Украине крупные зарубежные компании, производящие голливудские фильмы, отказались сотрудничать с Россией. Но их уход стал заметен спустя продолжительное время: сначала новые ленты еще не выпустили, а со старыми не завершились договоры.

С лета-осени фильмотеки в категории американских фильмов в онлайн-кинотеатрах начали редеть. За этот год количество таких фильмов и сериалов сократилось примерно на 6,5 %, пишут «Известия» со ссылкой на исследование агентства TelecomDaily.

Что смотреть в онлайн-кинотеатрах в 2023 году

Чтобы общее число контента в онлайн-кинотеатрах не падало, американские фильмы и сериалы заменяют контентом из Китая, Индии, Южной Кореи. Проекты этих стран не находят большого отклика у россиян, но имеют перспективы, считают эксперты агентства.

Также, по мнению экспертов, 2023 год может стать рекордом для онлайн-кинотеатров по производству российского контента. Сервисы будут делать ставки на оригинальный контент или так называемую линейку originals.

Уже в этом году видеосервисы выпустили много оригинальных проектов. Например, большую популярность приобрели оригинальные проекты Kion, среди которых сериал «Обоюдное согласие», который сняла Валерия Гай Германика.

В видеосервисе Wink эксклюзивно представлена серия оригинальных сериалов — «The Телки», «Русалки», «Стая», «Надвое» и другие.

«Более 50% новых пользователей приходят на платформу именно на новинки originals. Количество пользователей платформы к концу III квартала 2022 года увеличилось по сравнению с предыдущим на 15%», — цитируют «Известия» директора по развитию видеосервиса Wink «Ростелекома» Антона Володькина.