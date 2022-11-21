Володин заявил о необходимости трибунала над Зеленским

Киевский режим заслужил самого сурового наказания за зверства, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя видео с расстрелом российских пленных.

«Все видели свидетельства расстрела украинскими нацистами наших военнослужащих — лежачих, без оружия. Так ведут себя фашисты. Киевский режим заслуживает самого сурового наказания за свои зверства», — написал Володин в своем телеграм-канале.

По мнению Володина, президента Украины Владимира Зеленского «надо судить», он «должен предстать перед трибуналом».

«Страны, сотрудничающие с киевским режимом, должны понимать, что поддерживают нацистское государство, садистов, у которых руки по локоть в крови», — отметил Володин.