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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Володин заявил о необходимости трибунала над Зеленским

Источник:
Sibnet.ru
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Киевский режим заслужил самого сурового наказания за зверства, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя видео с расстрелом российских пленных.

«Все видели свидетельства расстрела украинскими нацистами наших военнослужащих — лежачих, без оружия. Так ведут себя фашисты. Киевский режим заслуживает самого сурового наказания за свои зверства», — написал Володин в своем телеграм-канале.

По мнению Володина, президента Украины Владимира Зеленского «надо судить», он «должен предстать перед трибуналом».

«Страны, сотрудничающие с киевским режимом, должны понимать, что поддерживают нацистское государство, садистов, у которых руки по локоть в крови», — отметил Володин.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

MuCbE

Погодите, а как так получилось? Что со светом то? Кто мог такое сделать? По словам правительства и желтухи...

Albor

Когда это синоптики могли предсказать дальше недели? Только угадать если

MuCbE

Да это и так понятно, Украина даже со всей поддержкой НАТО не вывезет

Alhazred

Это не важно сколько он не у дел. Главное, что в своем возрасте вполне адекватен в отличии от именинника)))