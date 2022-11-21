Книжный магазин появится в TikTok

TikTok стал перспективной площадкой для продвижения книг и руководство соцсети в партнерстве с издателями и розничными торговцами решило создать книжный раздел в своем онлайн-магазине.

Директор TikTok Shop по электронной коммерции Патрик Номменсен отметил, что хештег #BookTok, используемый для продвижения книг, получил высокую популярность и руководство соцсети приняло решение дать пользователям возможность покупать книги прямо на платформе. Социальная сеть уже заключила договора с издательствами.

«Мы рады сделать покупку книг через рекомендации BookTok еще проще, для этого даже не нужно покидать платформу, и это откроет новые возможности по охвату аудитории для крупных и мелких издателей», — цитирует Guardian Номменсена.

Новые возможности позволят пользователям напрямую покупать книги в TikTok. Любой продавец, зарегистрировавшийся в магазине TikTok, может рекламировать и продавать товары пользователям в приложении. В маркетплейсе уже можно приобрести одежду, электронику, косметику и даже замороженные продукты.

#BookTok — один из самых популярных хэштегов платформы социальных сетей, набравший на сегодняшний день более 90 миллиардов просмотров.