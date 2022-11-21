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Книжный магазин появится в TikTok

Источник:
Sibnet.ru
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Иконка TikTok на смартфоне
Фото: © Solen Feyissa / Unsplash License

TikTok стал перспективной площадкой для продвижения книг и руководство соцсети в партнерстве с издателями и розничными торговцами решило создать книжный раздел в своем онлайн-магазине.

Директор TikTok Shop по электронной коммерции Патрик Номменсен отметил, что хештег #BookTok, используемый для продвижения книг, получил высокую популярность и руководство соцсети приняло решение дать пользователям возможность покупать книги прямо на платформе. Социальная сеть уже заключила договора с издательствами.

«Мы рады сделать покупку книг через рекомендации BookTok еще проще, для этого даже не нужно покидать платформу, и это откроет новые возможности по охвату аудитории для крупных и мелких издателей», — цитирует Guardian Номменсена. 

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Новые возможности позволят пользователям напрямую покупать книги в TikTok. Любой продавец, зарегистрировавшийся в магазине TikTok, может рекламировать и продавать товары пользователям в приложении. В маркетплейсе уже можно приобрести одежду, электронику, косметику и даже замороженные продукты.

#BookTok — один из самых популярных хэштегов платформы социальных сетей, набравший на сегодняшний день более 90 миллиардов просмотров.

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Топ комментариев

MuCbE

Погодите, а как так получилось? Что со светом то? Кто мог такое сделать? По словам правительства и желтухи...

Albor

Когда это синоптики могли предсказать дальше недели? Только угадать если

MuCbE

Да это и так понятно, Украина даже со всей поддержкой НАТО не вывезет

Alhazred

Это не важно сколько он не у дел. Главное, что в своем возрасте вполне адекватен в отличии от именинника)))