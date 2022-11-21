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Финальная серия «Надвое» вышла в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Надвое»

Сериал «Надвое» полностью доступен в видеосервисе Wink, в понедельник, 21 ноября, состоялась премьера финальной серии.

«Надвое» — история двух друзей Саши и Кости, в жизни которых происходят события, меняющие их мировоззрение.

Примерный семьянин Костя влюбляется в тусовщицу Иру, но не может найти сил порвать отношения с женой. А бабник Саша встречает девушку Настю, которая заставляет его задуматься о своем поведении.

Главные роли в сериале сыграли Александр Петров и Данила Козловский. Режиссер «Надвое» — Валерий Тодоровский. Сериал получил высокие оценки критиков, рейтинг «Надвое» в Wink — 8.6.

Посмотреть сериал «Надвое» можно в видеосервисе Wink. Он доступен пользователям в подписке «Трансформер Акция», также его можно посмотреть бесплатно по пробной подписке на 14 дней.

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