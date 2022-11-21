Ева Мендес и Райан Гослинг поженились

Актриса Ева Мендес случайно проговорилась, что актер Райан Гослинг стал ее мужем. Пара вместе уже больше 12 лет.

В телешоу «Today» Мендес рассказывала о поездке в Австралию и, говоря о Гослинге, назвала его своим мужем.

«Все здесь такие гостеприимные, и мой муж Райан здесь, мы отлично проводим время», — цитирует актрису Daily Mail.

Гослинг и Мендес вместе уже 12 лет. У пары есть две общие дочери — восьмилетняя Эсмеральда и шестилетняя Амада. Но до этого времени артисты не оформляли отношения официально.