Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с огромным перевесом (81,31%) одержал победу на досрочных президентских выборах. Теперь, согласно его политической реформе, ему предстоит править еще семь лет.

В день голосования Токаев честно объяснил, чего России ждать от своего ближайшего союзника — Казахстана. Внешнеполитическим кредо президента республики станет многовекторность.

«С учетом геополитической позиции, с учетом того, что в нашу экономику вовлечено более 500 миллиардов долларов, учитывая, что на нашем рынке работают мировые компании, мы просто обязаны проводить многовекторную, как принято сейчас говорить, внешнюю политику», — заявил Токаев.

Дипломат

Токаев родился 17 мая 1953 года в Алма-Ате в семье известного писателя. Выбрал карьеру дипломата. В 1975 году окончил Московский государственный институт международных отношений. Учился в Пекинском лингвистическом институте. В 1992 годы завершил обучение в Дипломатической академии МИД России.

#Россия Путин и правители России XX-XXI веков.

Начал работу в советском посольстве в Сингапуре. В 1979-1983 годах трудился в центральном аппарате МИД СССР. В 1984-м направлен в советское посольство в Китае. Занимал должности второго секретаря, первого секретаря и советника.

После распада Советского Союза Токаев вернулся в Казахстан. Сразу занял пост заместителя министра иностранных дел. С 1994 года — глава МИД республики. По некоторым данным, именно ему удалось уговорить Украину отдать ядерное оружие.

С 1999-го — недолго занимал пост заместителя премьер-министра. Затем до 2002 — глава правительства страны.

Возвращается на пост министра иностранных дел. С 2007 года — председатель Сената Парламента Республики Казахстан. С 2011 по 2013-й — заместитель генерального секретаря ООН Пан Ги Муна. Затем — вновь председатель Сената Парламента.

Президент

В марте 2019 года президент Нурсултан Назарбаев уходит в отставку и назначает преемника. «Я верю, что Токаев — именно тот человек, которому мы можем доверить управление Казахстаном», — говорит тогда Назарбаев.

9 июня 2019 года Токаев побеждает на внеочередных президентских выборах, набрав 70,96% голосов. Проводит ряд социально-экономических реформ. Преобразования направлены на повышение уровня жизни: повышаются зарплаты, списываются кредиты малоимущим. В стране отменяется смертная казнь.

В январе 2022 года в Казахстане вспыхивают массовые беспорядки. Ситуация выходит из-под контроля. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) самолетами российской военно-транспортной авиации перебрасывает в республику воинский контингент. Его основу составляют ВДВ России.

Реформатор

Союзные силы быстро наводят порядок. Местные силовики окончательно подавляют волнения. Начинаются чистки в органах власти: избавляются от ставленников Назарбаева. Режим Токаева укрепляется. Президент заявляет о трансформации Казахстана.

Начинается переход от «суперпрезидентской» формы правления к республике с сильным парламентом. Токаев предлагает досрочные президентские выборы, несмотря на то, что его пятилетний срок истекает в 2024 году. Вносит инициативу об увеличении срока президентских полномочий с пяти до семи лет, но без права переизбрания.

Эксперты считают, что благодаря своему дипломатическому чутью Токаев сумел сыграть на многовекторности и точно подобрать время.

«Он провел эти выборы в очень удачный геополитический момент, когда основные мировые игроки заняты своими конфликтами: одни — вокруг Украины, другие — вокруг Тайваня», — пояснил BFM.ru директор региональных проектов Каспийского института стратегических исследований Юрий Солозобов.