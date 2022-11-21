Некоторым депутатам Госдумы повысят зарплаты

Руководство Госдумы задумало увеличить зарплаты вице-спикерам и председателям комитета, чтобы «стимулировать» работу депутатов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предлагает приравнять зарплаты вице-спикеров Госдумы к зарплате вице-премьеров РФ, а доходы председателей комитетов — к доходам министров, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

«Сегодня у всех депутатов зарплата одинаковая, только у председателя Госдумы приравнена к зарплате премьер-министра. Поэтому обсудили возможность ранжирования выплат в зависимости от должностей. Чтобы была выше мотивация к работе», — сказал газете один из собеседников.

По законодательству зарплата депутатов Госдумы в 2018 году составляла 399,3 тысячи рублей до уплаты подоходного налога.