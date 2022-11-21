Ключевской вулкан на Камчатке стал выбрасывать «бомбы»

Ключевская Сопка на Камчатке — самый высокий действующий вулкан в Евразии — в ходе извержения начала выбрасывать вулканические бомбы, сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«Происходят единичные выбросы раскаленных бомб с частотой до десяти взрывов в час. Из-за значительной глубины кратера Ключевского — порядка 200 метров — только отдельные из них видны над кромкой. Остальные отмечаются по свечению над кратером», — сказал директор института Алексей Озеров.

Извержение будет усиливаться — ожидается излив лавы и образование грязевых потоков, которые пройдут по руслам рек в районе вулкана, считают вулканологи.

«Обычно извержения Ключевского достаточно продолжительны. Они длятся от нескольких недель до нескольких месяцев, иногда до года», — пояснил Озеров.

Высота вулкана Ключевская Сопка — 4750 метров. Предыдущее вершинное извержение вулкана началось в октябре 2020 года и продлилось до 8 февраля 2021-го.