Рекордное число аргали насчитали на Алтае

Численность краснокнижных алтайских горных баранов в Республике Алтай выросла на 30%, ученые насчитали 2 488 животных на хребте Сайлюгем и в окрестностях, сообщила пресс-служба Сайлюгемского нацпарка.

В 2014 году, когда этих редких животных пересчитывали впервые, ученые насчитали всего 525 горных баранов. С тех пор их численность увеличилась в четыре раза.

В этом году учет проходил во время гона, когда можно наблюдать крупные смешанные стада, ранее разделявшиеся на самцов и самок с потомством. Зафиксирован еще один рекорд – сотрудники насчитали стадо в 262 головы.

«Заметно увеличился количественный состав, сейчас, во время гона, это крупные разнополовозрастные стада. Удалось понаблюдать несколько зрелищных боев самцов за самок», – говорит заместитель начальника отдела науки, туризма и рекреационной деятельности парка Денис Гуляев.

Экологи и местные чабаны отмечают, что аргали стали чаще пастись вместе или рядом с домашним скотом. Наблюдаются случаи, когда аргали делят пастбище с сарлыками и овцами.