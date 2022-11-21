Наночастицы сделают солнечные батареи дешевле

Красноярские ученые добавили наночастицы в конструкцию солнечных батарей, это увеличило долю захватываемого света на 10%. Новая конструкция позволит сократить расходы на производство солнечных батарей, сообщает прес-служба Красноярского научного центра СО РАН.

Исследователи использовали в конструкции фоточувствительного слоя сплюснутые или вытянутые по отношению к вектору падающего электрического поля наночастицы. Это позволило увеличить поглощение света, попадающего на фоточувствительный слой, почти на 10%.

«Мы предложили новую модель органического солнечного элемента, в которой фоточувствительный слой выполнял одновременно две роли: поглотителя и зеркала для возбуждения таммовского плазмон-поляритона (сгустка света)», — рассказал научный сотрудник Института физики им. Л.В. Киренского СО РАН Рашид Бикбаев.

Привлекательность такого устройства заключается в том, что можно полностью отказаться от использования металлических контактов и минимизировать потери в конструкции. Это позволит сократить расходы при их производстве.