НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Наночастицы сделают солнечные батареи дешевле

Источник:
Sibnet.ru
483 0
Фото: © пресс-служба Красноярского научного центра СО РАН

Красноярские ученые добавили наночастицы в конструкцию солнечных батарей, это увеличило долю захватываемого света на 10%. Новая конструкция позволит сократить расходы на производство солнечных батарей, сообщает прес-служба Красноярского научного центра СО РАН.

Исследователи использовали в конструкции фоточувствительного слоя сплюснутые или вытянутые по отношению к вектору падающего электрического поля наночастицы. Это позволило увеличить поглощение света, попадающего на фоточувствительный слой, почти на 10%.

«Мы предложили новую модель органического солнечного элемента, в которой фоточувствительный слой выполнял одновременно две роли: поглотителя и зеркала для возбуждения таммовского плазмон-поляритона (сгустка света)», — рассказал научный сотрудник Института физики им. Л.В. Киренского СО РАН Рашид Бикбаев.

Привлекательность такого устройства заключается в том, что можно полностью отказаться от использования металлических контактов и минимизировать потери в конструкции. Это позволит сократить расходы при их производстве.

Еще по теме
Красноярские ученые срастили кости с помощью наночастиц
Карбоновый полигон: как делать деньги из воздуха
Антигололедное покрытие разработали в Красноярске
Установку по получению биогаза создали в Новосибирске
смотреть все
Наука #Наука #Красноярск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Российская армия получила аналог РСЗО HIMARS
Два участника остались в команде Малафеева на шоу «Звезды в Африке 3»
Россия полностью избавится от доллара
Эксперты определили приемлемую цену для нового «Москвича»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
43
Украинские военные расстреляли российских военнопленных
33
Украинские силовики расстреляли в Херсоне пророссийских активистов
32
Евросоюз заморозил российские активы на 68 миллиардов евро
29
Польша отказалась допустить Лаврова на заседание ОБСЕ
28
Гаагский суд вынес приговор по делу MH17