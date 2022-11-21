Наночастицы сделают солнечные батареи дешевле

Красноярские ученые добавили наночастицы в конструкцию солнечных батарей, это увеличило долю захватываемого света на 10%. Новая конструкция позволит сократить расходы на производство солнечных батарей, сообщает прес-служба Красноярского научного центра СО РАН.
Исследователи использовали в конструкции фоточувствительного
слоя сплюснутые или вытянутые по отношению к вектору падающего электрического
поля наночастицы. Это позволило увеличить поглощение света, попадающего на фоточувствительный
слой, почти на 10%.
«Мы предложили новую модель органического солнечного
элемента, в которой фоточувствительный слой выполнял одновременно две роли:
поглотителя и зеркала для возбуждения таммовского плазмон-поляритона (сгустка
света)», — рассказал научный сотрудник Института физики им. Л.В. Киренского СО
РАН Рашид Бикбаев.
Привлекательность такого устройства заключается в том, что
можно полностью отказаться от использования металлических контактов и
минимизировать потери в конструкции. Это позволит сократить расходы при их производстве.