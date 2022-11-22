Дмитрий Нагиев поможет стать IT‑специалистом

Дмитрий Нагиев станет ведущим ток-шоу от Skillbox о карьере. Он выяснит у индустриальных экспертов, как освоить востребованную IT-специальность и получить высокооплачиваемую работу в престижной компании. Во время эфира актер также расскажет зрителям, что лично его мотивирует к новым свершениям, как строился его профессиональный путь и где искать источники вдохновения.

Эфир пройдет 24 ноября в 19.00 по мск на образовательной платформе Skillbox. Зарегистрироваться на бесплатное мероприятие можно уже сейчас. Каждый зритель гарантированно получит доступ к вводным курсам по маркетингу, программированию и дизайну, а также три месяца английского в подарок — сразу после регистрации.

Во время эфира вместе со зрителями популярный актер и телеведущий узнает, можно ли стать программистом без технического высшего образования, какие навыки помогут начинающему дизайнеру быстро прийти к доходу от 100 тысяч рублей в месяц, и выяснит семь самых перспективных специальностей в рекламе и маркетинге.



«Айтишники стали зарабатывать больше актеров — с этим надо что-то делать. Отмотать бы назад пару годочков да самому в IT войти. Но народ не отпустит. А вас что держит? В IT можно прийти с любым бэкграундом и в любом возрасте, так чего вы ждете? Давайте вместе тряхнем амбициями и узнаем, как новичку построить карьеру в IT», — приглашает на эфир Нагиев.

Вместе с артистом участие в эфире примут индустриальные эксперты:

Сергей Попков, шеф-дизайнер, сооснователь Skillbox и AIC. В дизайне более 20 лет.

Глеб Михеев, технический директор Skillbox Holding, руководитель программного комитета FrontendConf.

Николай Смирнов, программный директор направления «Маркетинг» в Skillbox, директор по развитию Active Traffic, аккредитованный партнер по образованию myTarget и «ВКонтакте».

Эфир бесплатный, принять участие можно после регистрации по ссылке.