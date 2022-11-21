Интерес к Ивлеевой или хороший сериал: почему все смотрят «Монастырь»

Премьера сериала «Монастырь» с блогером Настей Ивлеевой состоялась 19 ноября на «КиноПоиске», первая серия поставила рекорд — за день ее посмотрели 250 тысяч человек, что больше, чем у любого сериала сервиса за всю историю. В чем успех «Монастыря»: в популярности Ивлеевой или качестве проекта?

Сериал «Монастырь» снял режиссер Александр Молочников («Безумие», «Скажи ей»). В проекте шесть серий. Они будут выходить на «КиноПоиске» по субботам.

Для блогера Насти Ивлеевой проект стал дебютом в драматическом кино. Кроме нее в сериале снялись Филипп Янковский, Марк Эйдельштейн, Мария Миронова, Джаник Файзиев, Светлана Иванова.

О чем сериал «Монастырь»

Ивлеева в сериале сыграла роль девушки Марии. Она живет за чужой счет, проводя время в Эмиратах с состоятельной семейной парой.

На одной из тусовок Мария с подругой отправляется в ночной клуб и принимает там запрещенные вещества. После оргии она просыпается на пляже. Оказывается, девушка вместе с женой миллиардера становится звездой порноролика.

Богатые друзья ее бросают. Марии приходится самостоятельно возвращаться в Россию, но теперь ее все разыскивают. Жизнь девушки оказывается под угрозой, за ней охотятся влиятельные люди. Героиня решает спрятаться, а местом ее укрытия становится мужской монастырь.

Чем «Монастырь» привлек зрителей

В день премьеры «Монастырь» поставил рекорд по просмотрам на «КиноПоиске» — проект посмотрели 250 тысяч пользователей. За всю историю видеосервиса это самые высокие показатели.

Такая популярность объясняется в первую очередь хорошей пиар-кампанией сериала. У Ивлеевой большая армия поклонников, и реклама блогера в соцсетях, наверняка, принесла плоды.

Оценка сериала «Монастырь»

Кинокритики оказались безжалостны к сериалу. Например, Дмитрий Камышенко считает, что персонажи в сериале очень поверхностны.

«Сценаристы пытаются рассказать драматичную историю за полторы минуты, поэтому упрощают ситуацию до невозможного», — считает кинокритик.

По мнению критика Максима Ершова, оценить «Монастырь» по первым эпизодам сложно, поскольку у проекта слишком долгая экспозиция. При этом он похвалил создателей за задумку показать религию в России.

Ершов отметил, что будет любопытно понаблюдать за развитием героини Ивлеевой. Если девушка сумеет пройти трансформацию в кино и справится с актерской задачей, то сериал окажется достойным внимания.

Зрители тоже высказали мнение о проекте в Сети. Многие считают, что сам по себе сюжет «Монастыря» интересен, но остались недовольны актерской игрой. Зрители отметили «излишество понтов», наигранность сцен и обилие пошлости.