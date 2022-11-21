Депутаты вновь попробуют сделать 31 декабря выходным

Госдума рассмотрит законопроект, включающий 31 декабря в праздничные дни новогодних каникул.

Поправки в статью 112 Трудового кодекса предложили депутаты ЛДПР. 31 декабря станет выходным вместо 8 января, которое станет рабочим днем, пишут «Известия» со ссылкой на законопроект.

Авторы в пояснительной записке отметили, что многолетняя практика показывает: если 31 декабря выпадает на рабочий день, то трудовые функции выполняются не в полном объеме, многие работники в этот день берут отгулы, оформляют отпуска без содержания, чтобы подготовиться к Новому году.

Официально, если 31 декабря не выпадает на выходной, то это рабочий день. В 2021-м решение отдыхать в последний день года принял глава кабмина Михаил Мишустин. В 2020-м 31 декабря россияне работали.