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Бывшая солистка «ВИА Гры» пряталась под маской Божьей коровки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Маска. Танцы»

Судьи шоу «Маска. Танцы» решили разоблачить Божью коровку, под маской скрывалась певица Анна Седокова.

В номинацию в седьмом выпуске шоу «Маска. Танцы» попали Свекла, Божья Коровка и Черный лебедь. Лебедя спасли зрители, а члены жюри решили, что в проекте продолжит участие Свекла.

Перед тем как Божья коровка должна была снять маску, судьи предположили, что под ней скрывается Анна Седокова, и оказались правы.

Ранее в «Маске. Танцы» были разоблачены Гадюка (Анна Семенович), Сова (Анастасия Волочкова) и Попкорн (Шура) и Дискошар (Розя Сябитова), Снежный Барс (Александр Белькович).

В проекте остались участники, которые скрываются под масками Зебры, Щетки, Свеклы, Пугала, Морского Конька, Черного Лебедя, Сатурна и Лягушки.

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nicollaich

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MuCbE

Погодите, а как так получилось? Что со светом то? Кто мог такое сделать? По словам правительства и желтухи...

Albor

Когда это синоптики могли предсказать дальше недели? Только угадать если

fydor55

У них ракеты умные, если цель не находят возвращаются на базу