Бывшая солистка «ВИА Гры» пряталась под маской Божьей коровки

Судьи шоу «Маска. Танцы» решили разоблачить Божью коровку, под маской скрывалась певица Анна Седокова.

В номинацию в седьмом выпуске шоу «Маска. Танцы» попали Свекла, Божья Коровка и Черный лебедь. Лебедя спасли зрители, а члены жюри решили, что в проекте продолжит участие Свекла.

Перед тем как Божья коровка должна была снять маску, судьи предположили, что под ней скрывается Анна Седокова, и оказались правы.

Ранее в «Маске. Танцы» были разоблачены Гадюка (Анна Семенович), Сова (Анастасия Волочкова) и Попкорн (Шура) и Дискошар (Розя Сябитова), Снежный Барс (Александр Белькович).

В проекте остались участники, которые скрываются под масками Зебры, Щетки, Свеклы, Пугала, Морского Конька, Черного Лебедя, Сатурна и Лягушки.