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Nvidia окончательно уйдет из России

Источник:
Sibnet.ru
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Стилизованный логотип Nvidia
Фото: © Renato Ramos Puma / Unsplash License

Nvidia признала объемы продаж в России несущественными и приняла решение прекратить все бизнес-процессы в стране и закрыть главный офис.

В ежеквартальном отчете для инвесторов Nvidia указала на низкую долю продаж видеокарт в России — всего 2% от общего объема, а игровой сегмент оказался вдвое выше — 4%. В денежном эквиваленте выручка компании составляет всего 500 миллионов долларов, что признано несущественной прибылью.

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«Прямые продажи в России в 2022 году несущественны. В третьем квартале 2023 финансового года мы прекратим бизнес-операции в России», — говорится в отчете.

Российский офис Nvidia испытывает трудности в работе с весны, до конца 2022 года он будет расформирован. Часть персонала была релоцирована в другие страны, но некоторые отказались уезжать и были уволены с выплатой пособий.

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Топ комментариев

nicollaich

Вот если бы так поступили с великими украинцами, реакция мировой общественности была бы. А так будет...

MuCbE

Погодите, а как так получилось? Что со светом то? Кто мог такое сделать? По словам правительства и желтухи...

Albor

Когда это синоптики могли предсказать дальше недели? Только угадать если

fydor55

У них ракеты умные, если цель не находят возвращаются на базу