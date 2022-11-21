Тариф за вывоз мусора резко снизят в Новосибирской области

Стоимость вывоза мусора для жителей Новосибирской области станет дешевле на 13% с декабря из-за неправильных расчетов компании «Экология-Новосибирск».

Глава регионального департамента по тарифам Гарей Асмодьяров сказал РБК, что снижение тарифа составит примерно на 13%, начислять плату по новому в Новосибирской области начнут уже с 1 декабря.

Тариф снизят после проверки обоснованности расходов «Экологии-Новосибирск», которая проводилась рабочей группой при прокуратуре Новосибирской области.

Установлено, что общая сумма подлежащих исключению расходов из выручки «Экологии-Новосибирск» за три года составляет почти 2,2 миллиарда рублей.



Средняя фактическая стоимость транспортирования кубометра ТКО составила 244,22 рубля. А тариф составлял 462,48 рубля за кубометр. Если считать на одного человека, то вместо 92 рублей c него теперь должны будут брать 79 рублей.