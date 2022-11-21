Боевик с Расселом Кроу оказался слабее российского «Сердца Пармы»

Новинки кинопроката не смогли занять лидирующие позиции в отечественном прокате за минувший уикенд, лидером по-прежнему остался российский фильм «Сердце Пармы». Картина идет в кинотеатрах уже семь недель.

По итогам уикенда с 17 по 20 ноября «Сердце Пармы» собрало 43,8 миллиона рублей. В то же время зарубежная новинка «Покерфейс» с Расселом Кроу заработала всего 37,5 миллиона.

Среди премьер прошедшей недели лучший результат показал российский мультфильм «Чинк: Хвостатый детектив», у анимации 39,5 миллиона рублей в кассе.

Фильм «Сердце Пармы» стал первым фильмом, который показал лучшие результаты с момента начала спецоперации. В первый прокатный уикенд картина собрала 130 миллионов рублей и на протяжении семи недель остается лидером проката.