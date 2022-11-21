Эрдоган назвал цену изоляции России

Фото: © официальный сайт президента Турции
Европа и Польша заплатят бесконечную цену за изоляцию России, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Цена будет бесконечной. И эту цену все больше платит Европа, а вместе с ней и Польша», — цитирует Эрдогана передача «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Эрдоган ранее говорил, что Запад нападает на Россию,
а Москве приходится оказывать сопротивление.
Президент России Владимир Путин отмечал, что политика
сдерживания России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли
серьезный удар по всей мировой экономике.
nicollaichВот если бы так поступили с великими украинцами, реакция мировой общественности была бы. А так будет...
MuCbEПогодите, а как так получилось? Что со светом то? Кто мог такое сделать? По словам правительства и желтухи...
AlborКогда это синоптики могли предсказать дальше недели? Только угадать если
fydor55У них ракеты умные, если цель не находят возвращаются на базу