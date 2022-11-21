Эрдоган назвал цену изоляции России

Европа и Польша заплатят бесконечную цену за изоляцию России, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Цена будет бесконечной. И эту цену все больше платит Европа, а вместе с ней и Польша», — цитирует Эрдогана передача «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Эрдоган ранее говорил, что Запад нападает на Россию, а Москве приходится оказывать сопротивление.

Президент России Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.