НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Эрдоган назвал цену изоляции России

Источник:
Sibnet.ru
681 0
Фото: © официальный сайт президента Турции

Европа и Польша заплатят бесконечную цену за изоляцию России, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Цена будет бесконечной. И эту цену все больше платит Европа, а вместе с ней и Польша», — цитирует Эрдогана передача «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Эрдоган ранее говорил, что Запад нападает на Россию, а Москве приходится оказывать сопротивление.  

Президент России Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. 

Еще по теме
Токаев набрал 85% голосов на выборах президента Казахстана
Экс‑премьер Японии обвинил Зеленского в страданиях украинцев
Главу генштаба США затравили за призыв к переговорам с Россией
Россию назвали одним из основателей нового миропорядка
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Российская армия получила аналог РСЗО HIMARS
Два участника остались в команде Малафеева на шоу «Звезды в Африке 3»
Эксперты определили приемлемую цену для нового «Москвича»
Россия полностью избавится от доллара
Обсуждение (0)
Картина дня
Токаев набрал 85% голосов на выборах президента Казахстана
Запад встревожился наступлением союзника России — зимы
Депутаты вновь попробуют сделать 31 декабря выходным
Вице-премьер Украины заявила об эвакуации жителей Херсона
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

nicollaich

Вот если бы так поступили с великими украинцами, реакция мировой общественности была бы. А так будет...

MuCbE

Погодите, а как так получилось? Что со светом то? Кто мог такое сделать? По словам правительства и желтухи...

Albor

Когда это синоптики могли предсказать дальше недели? Только угадать если

fydor55

У них ракеты умные, если цель не находят возвращаются на базу