Российская армия стала применять в ходе СВО аналог HIMARS

Российская армия в ходе специальной военной операции на Украине стала активно применять новейшие реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С», сообщил начальник Ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

«Да, мы активно используем системы "Торнадо-Г" и "Торнадо-С"», — сказал в интервью ТАСС Матвеевский.

«Торнадо-Г» — это глубокая модернизацию легендарного «Града». А «Торнадо-C» — гораздо более серьезная система. Она имеет калибр 300 миллиметров и может вести огонь на дальности до 120 километров.

«Торнадо-C», по сути, — аналог американских M142 HIMARS и M270 MLRS, показавших высокую эффективность в ходе СВО.

Российская система также поддерживает пакетную перезарядку. И главное, она может вести огонь высокоточными ракетами со спутниковым наведением. Только в отличие от американских РСЗО, «Торнадо-C» использует систему ГЛОНАСС, а не GPS.