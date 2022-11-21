НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российская армия стала применять в ходе СВО аналог HIMARS

Источник:
ТАСС
1701 2
Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Российская армия в ходе специальной военной операции на Украине стала активно применять новейшие реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С», сообщил начальник Ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

«Да, мы активно используем системы "Торнадо-Г" и "Торнадо-С"», — сказал в интервью ТАСС Матвеевский.

«Торнадо-Г» — это глубокая модернизацию легендарного «Града». А «Торнадо-C» — гораздо более серьезная система. Она имеет калибр 300 миллиметров и может вести огонь на дальности до 120 километров.

«Торнадо-C», по сути, — аналог американских M142 HIMARS и M270 MLRS, показавших высокую эффективность в ходе СВО.

Российская система также поддерживает пакетную перезарядку. И главное, она может вести огонь высокоточными ракетами со спутниковым наведением. Только в отличие от американских РСЗО, «Торнадо-C» использует систему ГЛОНАСС, а не GPS.

Еще по теме
Глава Пентагона заявил о впечатляющих вооружениях России
Германия предоставила Украине зенитки Gepard
Россия успешно испытала улучшенную «Сатану»
Тихоокеанский флот получил новейший тральщик из стеклопластика
смотреть все
Оборона #Оружие #Армия #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Российская армия получила аналог РСЗО HIMARS
Два участника остались в команде Малафеева на шоу «Звезды в Африке 3»
Эксперты определили приемлемую цену для нового «Москвича»
Россия полностью избавится от доллара
Обсуждение (2)
Картина дня
Токаев набрал 85% голосов на выборах президента Казахстана
Запад встревожился наступлением союзника России — зимы
Депутаты вновь попробуют сделать 31 декабря выходным
Вице-премьер Украины заявила об эвакуации жителей Херсона
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
43
Украинские военные расстреляли российских военнопленных
33
Украинские силовики расстреляли в Херсоне пророссийских активистов
32
Евросоюз заморозил российские активы на 68 миллиардов евро
29
Польша отказалась допустить Лаврова на заседание ОБСЕ
28
Гаагский суд вынес приговор по делу MH17