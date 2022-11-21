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Токаев набрал 85% голосов на выборах президента Казахстана

Источник:
ТАСС
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Фото: © akorda.kz

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с огромным перевесом побеждает на выборах главы государства, свидетельствуют итоги экзитполов.

В воскресенье, 20 ноября в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. На пост главы государства претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий президент.

Согласно опросу института общественной политики партии «Aманат», глава республики набирает 85,52% голосов.

Жигули Дайрабаев набирает 2,67% голосов, Мейрам Кажыкен — 2,43%, Каракат Абден — 2,61%, Салтанат Турсынбекова — 1,44%, Нурлан Ауесбаев - 1,93%, графу «против всех» отметили 3,40% избирателей, приводит ТАСС данные экзитпола.

Явка на момент закрытия избирательных участков составила 69,43%.

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Топ комментариев

nicollaich

Вот если бы так поступили с великими украинцами, реакция мировой общественности была бы. А так будет...

MuCbE

Погодите, а как так получилось? Что со светом то? Кто мог такое сделать? По словам правительства и желтухи...

Albor

Когда это синоптики могли предсказать дальше недели? Только угадать если

fydor55

У них ракеты умные, если цель не находят возвращаются на базу