Токаев набрал 85% голосов на выборах президента Казахстана

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с огромным перевесом побеждает на выборах главы государства, свидетельствуют итоги экзитполов.

В воскресенье, 20 ноября в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. На пост главы государства претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий президент.

Согласно опросу института общественной политики партии «Aманат», глава республики набирает 85,52% голосов.

Жигули Дайрабаев набирает 2,67% голосов, Мейрам Кажыкен — 2,43%, Каракат Абден — 2,61%, Салтанат Турсынбекова — 1,44%, Нурлан Ауесбаев - 1,93%, графу «против всех» отметили 3,40% избирателей, приводит ТАСС данные экзитпола.

Явка на момент закрытия избирательных участков составила 69,43%.